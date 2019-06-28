Спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе сообщил, что обсудил в пятницу по телефону с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным ситуацию в двусторонних отношениях.

"В телефонной беседе мы отметили, что как грузинская, так и российская сторона настроены на сохранение накопленных в последние годы экономических связей, торговли, туризма, воздушного сообщения, и чтобы эмоции не повлияли на интересы наших граждан", - заявил Абашидзе на брифинге в пятницу.

По его словам, он поднял в беседе с Карасиным и вопрос закрытия Абхазией перехода на реке Ингури, что неприемлемо для грузинской стороны.

Он отметил, что нормализация отношений с Россией сегодня зависит "от того, какой будет градус напряженности" в Грузии.

"Я думаю, что сегодня все должны попытаться максимально снизить этот градус напряженности, в том числе все общество, правительство и наша политическая элита", - сказал Абашидзе.