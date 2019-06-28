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Регион 28.06.2019 18:12

Для нормализации отношений с Россией в Грузии надо снизить "градус напряженности" - Абашидзе

Спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе сообщил, что обсудил в пятницу по телефону с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным ситуацию в двусторонних отношениях.

"В телефонной беседе мы отметили, что как грузинская, так и российская сторона настроены на сохранение накопленных в последние годы экономических связей, торговли, туризма, воздушного сообщения, и чтобы эмоции не повлияли на интересы наших граждан", - заявил Абашидзе на брифинге в пятницу.

По его словам, он поднял в беседе с Карасиным и вопрос закрытия Абхазией перехода на реке Ингури, что неприемлемо для грузинской стороны.

Он отметил, что нормализация отношений с Россией сегодня зависит "от того, какой будет градус напряженности" в Грузии.

"Я думаю, что сегодня все должны попытаться максимально снизить этот градус напряженности, в том числе все общество, правительство и наша политическая элита", - сказал Абашидзе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]