Армении следует совершить обмен «всех на всех» для продвижения переговорного процесса – МИД Азербайджана

Баку последовательно придерживается обмена с Ереваном удерживаемых лиц по формуле «всех на всех» с целью продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию и устранения негативного эмоционального фона, который создает факт наличия удерживаемых сторонами лиц, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.
«Безусловно, сам факт наличия такого круга лиц выступает в качестве фактора, создающего негативный эмоциональный фон с точки зрения продвижения переговорного процесса. Именно, исходя из этих соображений, Азербайджан последовательно придерживается формулы обмена «всех на всех»»,- заявила Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».
«Состоявшийся сегодня обмен удерживаемыми лицами является мероприятием в рамках реализации гуманитарных инициатив сопредседателей Минской группы ОБСЕ, о чём говорится в их заявлениях по итогам визитов в регион и последней встречи в Вашингтоне»,- добавила она.
По мнению Абдуллаевой, если армянская сторона, заявляющая о необходимости снижения напряжённости вдоль линии соприкосновения как необходимом элементе прогресса в переговорах, искренна в своих намерениях разрядить неблагоприятный эмоциональный фон, то ей следовало бы также совершить дальнейшие шаги в направлении осуществления обмена «всех на всех».
Как сообщалось ранее, в пятницу в Армению был возвращен Завен Карапетян, а в Азербайджан возвращен Эльвин Ибрагимов.
В настоящее время в Азербайджане находятся еще двое граждан Армении: Арсен Багдасарян и Карен Казарян. Официальный Баку считает их диверсантами и военными преступниками.
У армянской стороны находятся двое азербайджанцев - гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров.
Ранее Баку предложил Еревану произвести обмен пленными и задержанными двумя сторонами лиц по принципу "всех на всех".
Ф.Исазаде
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