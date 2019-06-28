Армении следует совершить обмен «всех на всех» для продвижения переговорного процесса – МИД Азербайджана

Баку последовательно придерживается обмена с Ереваном удерживаемых лиц по формуле «всех на всех» с целью продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию и устранения негативного эмоционального фона, который создает факт наличия удерживаемых сторонами лиц, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Безусловно, сам факт наличия такого круга лиц выступает в качестве фактора, создающего негативный эмоциональный фон с точки зрения продвижения переговорного процесса. Именно, исходя из этих соображений, Азербайджан последовательно придерживается формулы обмена «всех на всех»»,- заявила Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».

«Состоявшийся сегодня обмен удерживаемыми лицами является мероприятием в рамках реализации гуманитарных инициатив сопредседателей Минской группы ОБСЕ, о чём говорится в их заявлениях по итогам визитов в регион и последней встречи в Вашингтоне»,- добавила она.

По мнению Абдуллаевой, если армянская сторона, заявляющая о необходимости снижения напряжённости вдоль линии соприкосновения как необходимом элементе прогресса в переговорах, искренна в своих намерениях разрядить неблагоприятный эмоциональный фон, то ей следовало бы также совершить дальнейшие шаги в направлении осуществления обмена «всех на всех».

Как сообщалось ранее, в пятницу в Армению был возвращен Завен Карапетян, а в Азербайджан возвращен Эльвин Ибрагимов.

В настоящее время в Азербайджане находятся еще двое граждан Армении: Арсен Багдасарян и Карен Казарян. Официальный Баку считает их диверсантами и военными преступниками.

У армянской стороны находятся двое азербайджанцев - гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров.

Ранее Баку предложил Еревану произвести обмен пленными и задержанными двумя сторонами лиц по принципу "всех на всех".

Ф.Исазаде