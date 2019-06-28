Генплан Баку планируется завершить до конца 2020г

Работу над генеральным планом города Баку планируется завершить до конца 2020 года, говорится в сообщении Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.
"Согласно международной практике, генеральные планы таких крупных городов как Баку разрабатываются за 3-4 года. Работу над генпланом Баку планируется завершить раньше – до конца 2020 года", - заявил председатель Госкомитета Самир Нуриев, слова которого приведены в сообщении, на первом заседании рабочей группы по подготовке генплана.
Нуриев пригласил все структуры, представленные в рабочей группе, направлять свои предложения по стратегическим проектам, которые будут включены в генплан. По его словам стратегические проекты будут подготовлены в рамках четырех основных приоритетов развития города.
"Одним из приоритетов станет равномерное зонирование города и создание альтернативных центров и подцентров. Также планируется обеспечить регенерацию города и окружающей среды, обеспечить эффективное использование территорий и удобное проживание населения", - говорится в сообщении.
Третьим приоритетом является сохранение национально-культурного наследия и архитектурного облика города, а также обогащение культурной жизни города, а четвертым – поэтапный переход экономики города на постиндустриальный период.
Как сообщалось ранее, Госкомитет градостроительства и архитектуры привлек Boston Consulting Group к подготовке I-го этапа Генерального плана города Баку. Стоимость контракта составила 1 млн 285 тыс. евро.
На первом этапе была проведена диагностика актуальности и полноты уже разработанных документов градостроительного и территориального планирования столицы, в первую очередь проектов "Плана регионального развития Большого Баку" и "Плана использования территории и зонирования города Баку", и доработана концепция развития города Баку с учетом международных практик и опыта различных городов мира.
Немецкая компания "AS+P" привлечена к разработке II фазы Генерального плана города Баку. На данном этапе будут проведены технические работы, связанные со стратегическим и многоуровневым территориальным планированием, а также моделированием развития города по ключевым параметрам.
В рамках предстоящей комплексной работы будет разработан ряд программ соответствующих направлений с различной степенью детализации. В частности, "Сбалансированное территориальное развитие и землепользование", "Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и системы общественного транспорта", "Улучшение окружающей среды и экологического состояния", "Развитие системы инженерных коммуникаций", "Развитие общественных пространств", "Регулирование капитального строительства и плотности застройки"
После разработки Генплана Баку итоговый проект будет представлен правительству Азербайджана для утверждения. Согласно законодательству, Генеральный план определяет и регулирует типы использования территорий города с точки зрения градостроительства. Он является основным документом к руководству для всех структур, участвующих в развитии города, в их деятельности на протяжении последующих 20 лет.
А. Мамедов
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