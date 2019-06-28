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ТЭК 28.06.2019 19:12

Россия в июне снизит добычу нефти чуть больше, чем того требует сделка ОПЕК+ из-за падения в начале месяца

Россия в июне снизит добычу нефти чуть больше, чем того требует сделка ОПЕК+, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы чуть выше (в июне - ИФ) уровня, который предусмотрен сделкой, но июнь еще не закончился, посмотрим, как будет в среднем по месяцу", - сказал министр.

"Сейчас суточное сокращение ровно 228 тыс. баррелей в сутки - как по соглашению. По месяцу чуть больше, потому что в начале месяца было больше", - добавил Новак.

Согласно сделке ОПЕК+, Россия должна сократить производство нефти на 228 тыс. б/с относительно октября 2018 года - до 11,17 млн б/с. В конце мая-начале июня наблюдалось заметное снижение производства нефти из-за загрязнения нефтепровода "Дружба".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ДОБЫЧА, ОПЕК+, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]