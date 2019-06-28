Россия в июне снизит добычу нефти чуть больше, чем того требует сделка ОПЕК+ из-за падения в начале месяца

Россия в июне снизит добычу нефти чуть больше, чем того требует сделка ОПЕК+, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Мы чуть выше (в июне - ИФ) уровня, который предусмотрен сделкой, но июнь еще не закончился, посмотрим, как будет в среднем по месяцу", - сказал министр.
"Сейчас суточное сокращение ровно 228 тыс. баррелей в сутки - как по соглашению. По месяцу чуть больше, потому что в начале месяца было больше", - добавил Новак.
Согласно сделке ОПЕК+, Россия должна сократить производство нефти на 228 тыс. б/с относительно октября 2018 года - до 11,17 млн б/с. В конце мая-начале июня наблюдалось заметное снижение производства нефти из-за загрязнения нефтепровода "Дружба".
Армении следует совершить обмен «всех на всех» для продвижения переговорного процесса – МИД Азербайджана
Баку призывает Ереван не уклоняться от переговоров по Карабаху – МИД Азербайджана
Керимли был приглашен в полицию в связи с призывами к проведению несанкционированной акции – МВД и Генпрокуратура
В Азербайджане расширен охват президентской премии для молодежи
Генплан Баку планируется завершить до конца 2020г
Президент Алиев поручил выделить 3 млн манатов на реконструкцию Дома творчества им. Самеда Вургуна в пригороде Баку
ГААД получит 5,6 млн манатовна строительство автодороги на юге Азербайджана
Сокращение турпотока из РФ в 2019г может стоить экономике Грузии до $300 млн - Нацбанк страны
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Турция перебрасывает технику и военный контингент на сирийскую границу
Период с 2015 по 2019 год может стать самой жаркой в мире "пятилеткой" за историю наблюдений - ООН
Период с 2015 по 2019 год может стать самой жаркой в мире "пятилеткой" за историю наблюдений - ООН
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви