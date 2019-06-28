Встреча в Вене по иранской ядерной сделке стала шагом вперед, но прогресс недостаточен - замглавы МИД Ирана

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о частичных успехах на переговорах в Вене по соглашению об иранской ядерной программе, сообщает издание The Wall Street Journal.
Аракчи назвал встречу в Вене в пятницу "шагом вперед" и приветствовал прогресс по вопросу механизма расчетов INSTEX.
В то же время, отмечает издание, Аракчи заявил, что этих успехов пока что "недостаточно" для того, чтобы Иран приостановил свой поэтапный отказ от соблюдения условий ядерной сделки.
"Это был шаг вперед, но его все еще недостаточно, и это не отвечает ожиданиям иранцев. Я сообщу в Тегеран, и там примут окончательное решение", - сказал дипломат журналистам.
Он отметил, что министры иностранных дел стран-подписантов соглашения в ближайшие недели проведут встречу - до того, как истечет 60-дневный срок, предъявленный Ираном по поводу исполнения требований соглашения.
Ранее в пятницу директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, возглавлявший китайскую делегацию на встрече в Вене, заявил, что Иран на переговорах заверял о приверженности лимитам, установленным Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Также по словам Фу Цуна, представители ЕС на встрече по исполнению СВПД сообщили, что механизм расчетов INSTEX готов к работе. Он отметил, что ЕС также подтвердили свои обязательства по поставке оборудования для проекта восстановления иранского реактора Арак.
Он добавил, что Китай не приемлет позицию США о сведении к нулю экспорта иранской нефти.
СВПД был заключен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН плюс Германия) и Ираном.
8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения и о восстановлении экономических санкций в отношении Ирана, включая нефтяные.
Евросоюз ради спасения соглашения пообещал разработать и запустить специальный платежный механизм для расчетов с Ираном, однако до сих пор этот механизм не заработал, прежде всего, в отношении экспорта иранской нефти.
Со своей стороны, Тегеран 8 мая этого года дал европейцам 60 дней на то, чтобы они выполнили свои обещания. Иранская сторона при этом заявила, что в противном случае начнет с 7 июля наращивать уровни обогащения урана и возобновит модернизацию тяжеловодного реактора в Араке в рамках курса по сокращению своих обязательств по СВПД.
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