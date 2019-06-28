ЦБ Азербайджана запустил централизованную систему поиска финансовых услуг и продуктов

Центральный банк Азербайджана запустил централизованную систему поиска финансовых услуг и продуктов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.

Пользователи могут получить доступ к системе, пройдя по адресу axtar.bizimpullar.az как с компьютеров, так и с мобильных устройств.

"Система охватывает 3 тыс. продуктов и услуг свыше 20 банков Азербайджана. Но в будущем к ней планируется подключение НБКО, платежных агентов и прочих структур, оказывающих финансовые услуги", - отметили в ЦБА.

В целом, благодаря системе, пользователи могут получить информацию о кредитах, депозитах, филиальной сети банков, картах, денежных переводах и прочих продуктах и услугах, сравнить информацию как по различным продуктам одного банка, так и по одинаковым продуктам в различных банках.

В перспективе Центральный банк также планирует реализовать возможность заказа напрямую через систему того или иного продукта в онлайн-режиме.

А. Мамедов