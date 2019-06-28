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Социум 28.06.2019 19:41

В Азербайджане расширен охват президентской премии для молодежи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ об учреждении президентской премии для молодежи.

Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Согласно изменениям, президентская премия, наряду с представителями молодежи, особо отличившимися в науке, культуре (в том числе литературе и искусстве), образовании, будет также выдаваться за отличия в сфере молодежной политике и работе с молодежью, общественной и социальнонаправленной деятельности, а также инновационной и предпринимательской деятельности.

Указ также предусматривает увеличение числа премий с 6 до 10.

Президентская премия для Молодежи была создана в июле 2013 года и вручается раз в год. Размер премии составляет 10 тыс. манатов.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕМИЯ, ПРЕЗИДЕНТСКАЯ, ОХВАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]