В Азербайджане расширен охват президентской премии для молодежи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ об учреждении президентской премии для молодежи.
Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте главы государства.
Согласно изменениям, президентская премия, наряду с представителями молодежи, особо отличившимися в науке, культуре (в том числе литературе и искусстве), образовании, будет также выдаваться за отличия в сфере молодежной политике и работе с молодежью, общественной и социальнонаправленной деятельности, а также инновационной и предпринимательской деятельности.
Указ также предусматривает увеличение числа премий с 6 до 10.
Президентская премия для Молодежи была создана в июле 2013 года и вручается раз в год. Размер премии составляет 10 тыс. манатов.
А. Мамедов
Армении следует совершить обмен «всех на всех» для продвижения переговорного процесса – МИД Азербайджана
Баку призывает Ереван не уклоняться от переговоров по Карабаху – МИД Азербайджана
Керимли был приглашен в полицию в связи с призывами к проведению несанкционированной акции – МВД и Генпрокуратура
Китай отвергает запрет США на импорт иранской нефти - МИД КНР
Цена нефти WTI снижается, Brent подорожала до $66,7 за баррель
ЦБ Азербайджана запустил централизованную систему поиска финансовых услуг и продуктов
ГААД получит 5,6 млн манатовна строительство автодороги на юге Азербайджана
Сокращение турпотока из РФ в 2019г может стоить экономике Грузии до $300 млн - Нацбанк страны
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Турция перебрасывает технику и военный контингент на сирийскую границу
Период с 2015 по 2019 год может стать самой жаркой в мире "пятилеткой" за историю наблюдений - ООН
Период с 2015 по 2019 год может стать самой жаркой в мире "пятилеткой" за историю наблюдений - ООН
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви