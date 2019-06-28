В Азербайджане расширен охват президентской премии для молодежи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ об учреждении президентской премии для молодежи.

Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Согласно изменениям, президентская премия, наряду с представителями молодежи, особо отличившимися в науке, культуре (в том числе литературе и искусстве), образовании, будет также выдаваться за отличия в сфере молодежной политике и работе с молодежью, общественной и социальнонаправленной деятельности, а также инновационной и предпринимательской деятельности.

Указ также предусматривает увеличение числа премий с 6 до 10.

Президентская премия для Молодежи была создана в июле 2013 года и вручается раз в год. Размер премии составляет 10 тыс. манатов.

А. Мамедов