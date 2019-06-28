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Дальнее зарубежье 28.06.2019 20:51

Моди указал на важность трехстороннего диалога Индии, России и Китая для решения мировых проблем

Трехсторонний диалог Индии, России и Китая имеет большое значение для решения самых разных мировых вопросов, заявил в пятницу премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Обмен мнениями между нами - (странами - ИФ) с ведущими мировыми экономиками - по экономической и политической ситуации в мире, по ситуации с безопасностью является важным. Наша трехстороння встреча сегодня это важный способ общения и координации по важным мировым вопросам", - сказал Моди на встрече, прошедшей "на полях" саммита G20.

В свою очередь газета "Таймс оф Индиа" отмечает, что лидеры трех стран обсуждали такие темы как терроризм и климатические изменения.

Моди на трехсторонней встрече также напомнил о февральской встрече глав МИД Индии, РФ и КНР.

"На встрече наших министров в Китае в феврале состоялся обмен мнениями по ряду вопросов. Он включал в себя сотрудничество в сфере противодействия терроризму, по напряженным международным вопросам, по реформированному мультилатерализму, климатическим изменениям", - отметил Моди.

Мультилатерализм - принцип построения отношений между государствами, основанный на механизме многосторонних соглашений, позволяющих каждому государству пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнерами.

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Тэги: ИНДИЯ, РОССИЯ, КИТАЙ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]