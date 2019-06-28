Цена нефти WTI снижается, Brent подорожала до $66,7 за баррель

Нефть марки WTI дешевеет в ходе вечерних торгов в пятницу, тогда как Brent немного выросла в цене, однако обе марки могут завершить месяц на положительной территории.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 подорожали на $0,12 (0,18%) - до $66,67 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,08 (0,13%) - до $59,35 за баррель.

С начала июня как Brent, так и WTI подорожали - на 8% и 11% соответственно, по данным Marketwatch. При этом котировки WTI могут завершить месяц самым существенным подъемом с января.

Участники рынка сфокусированы на грядущей встрече лидеров США и Китая в рамках саммита G20 в Осаке, а также встрече стран ОПЕК и их партнеров в Вене.

Переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина должны состояться в субботу. В МИД Китая выразили надежду на то, что встреча позволит разрешить противоречия между двумя странами. Сам Трамп рассчитывает, что встреча с Си Цзиньпином станет продуктивной, сообщили в пятницу журналисты Белого дома.

Между тем ранее в интервью телеканалу Fox президент США намекнул на возможность введения новых пошлин на китайский импорт, если странам не удастся добиться прогресса на переговорах. "План Б заключается в том, что мы будем брать с Китая миллиарды долларов каждый месяц и все меньше торговать с ним", - заявил Трамп.

Сразу после саммита G20 в начале следующей недели в Вене страны ОПЕК и их партнеры, включая Россию, будут обсуждать продление соглашения об ограничении нефтедобычи. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает продление соглашения на полгода, до конца 2019 года.

МИД КНР заявил в пятницу, что Пекин не приемлет позицию США о сведении к нулю экспорта иранской нефти. "Мы отвергаем одностороннее введение санкций, для нас энергетическая безопасность важна, импорт нефти важен для энергетической безопасности и жизни граждан", - сказал журналистам директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, возглавлявший китайскую делегацию на встрече по Ирану в Вене.

В мае 2018 года Трамп объявил о решении выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы и возобновлению действия односторонних санкций в отношении Ирана. В результате Иран снизил нефтедобычу, а ОПЕК+ приняла решение об ее увеличении.

"В поиске более долгосрочного направления все внимание будет приковано к G20 в эти выходные, поскольку нефтяные рынки ждут, обеспечит ли саммит прорыв в области торговли, - отметил Каллум Макферсон, глава подразделения по реализации товаров Investec Plc. - Если добыча в США продолжит расти в этом году, ОПЕК может оказаться в невозможной ситуации, когда ей придется пойти на дальнейшие сокращения для установления баланса на рынке во время встречи позднее в этом году".