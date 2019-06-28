Власти Грузии пытаются компенсировать ожидаемые экономические потери от действий РФ, оцениваемые примерно в $1 млрд

Решение властей РФ о прекращении с 8 июля прямого авиасообщения с Грузией и сокращение притока российских туристов может привести к потерям для грузинской экономики в размере около $1 млрд до конца года, утверждает глава Минэконоразвития республики Натия Турнава.
"Потери могут составить приблизительно $1 млрд. Это может замедлить реальный рост ВВП Грузии более чем на 2%", - сказала Турнава на брифинге в пятницу после заседания правительства Грузии.
По ее словам, учитываются и возможные потери в направлении экспорта грузинской продукции в РФ.
Турнава сообщила, что в связи с этим разрабатывается конкретный план действий, чтобы свести к минимуму негативные воздействия сложившейся ситуации на экономику страны.
"В первую очередь, это укрепление мирного туристического имиджа Грузии, над которым совместно работают министерства экономики и иностранных дел, правовая и финансовая помощь логистике со стороны государства, а также включение небольших и семейных отелей в схемы гарантирования кредитов. Переговоры с коммерческими банками уже ведутся", - сказала Турнава.
При этом министр отметила, что и в законодательном плане вводятся соответствующие регуляции с целью обеспечить защиту грузинского бизнеса.
В частности, глава Минэкономразвития сообщила, что на заседании правительства был одобрен подготовленный с участием зарубежных экспертов антидемпинговый законопроект, который предусматривается ввести с 1 января 2020 года, чтобы пресечь недобросовестную конкуренцию на местном рынке со стороны иностранных импортеров.
Проблемы у туристического сектора Грузии возникли после того, как 20 июня в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.
Протестующие с антироссийскими лозунгами пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, а МВД республики сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста.
21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.
Согласно данным Национальной администрации туризма Грузии, в январе-мае 2019 года республику посетили 539,4 тыс. граждан России, что на 14% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Каждый пятый турист в Грузии был из России. Ожидалось, что до конца года еще около миллиона российских туристов посетит Грузию.
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