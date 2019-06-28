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Дальнее зарубежье 28.06.2019 21:51

Путин намерен поделиться с президентом Южной Кореи впечатлениями о встрече с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин на встрече с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином предложил обсудить ситуацию на Корейском полуострове в свете своих недавних переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Мы можем обсудить ситуацию в регионе в целом. Тем более, как вы знаете, я недавно встречался с лидером КНДР. Хотел бы с вами поделиться и своими впечатлениями от этой встречи, и поговорить о ситуации в целом", - сказал Путин Мун Чжэ Ину.

Президент РФ отметил, что добрососедские отношения России и Южной Кореи развиваются должным образом, по итогам 2018 года товарооборот вырос примерно на 30%. В России работает порядка 150 южнокорейских компаний и объем инвестиций этой страны в Россию составляет $2,7 млрд.

В свою очередь Мун Чжэ Ин отметил, что его нынешняя встреча с Путиным - пятая по счету. "Это наша с вами пятая встреча, и чем чаще мы с вами встречаемся, тем лучше становятся наши взаимоотношения", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, КОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]