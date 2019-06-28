Путин намерен поделиться с президентом Южной Кореи впечатлениями о встрече с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин на встрече с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином предложил обсудить ситуацию на Корейском полуострове в свете своих недавних переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Мы можем обсудить ситуацию в регионе в целом. Тем более, как вы знаете, я недавно встречался с лидером КНДР. Хотел бы с вами поделиться и своими впечатлениями от этой встречи, и поговорить о ситуации в целом", - сказал Путин Мун Чжэ Ину.
Президент РФ отметил, что добрососедские отношения России и Южной Кореи развиваются должным образом, по итогам 2018 года товарооборот вырос примерно на 30%. В России работает порядка 150 южнокорейских компаний и объем инвестиций этой страны в Россию составляет $2,7 млрд.
В свою очередь Мун Чжэ Ин отметил, что его нынешняя встреча с Путиным - пятая по счету. "Это наша с вами пятая встреча, и чем чаще мы с вами встречаемся, тем лучше становятся наши взаимоотношения", - сказал он.
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