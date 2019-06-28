Имя сына президента Венесуэлы внесено в санкционные списки США - Минфин США

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США в пятницу внесло в санкционные списки имя Николаса Мадуро Герры - сына президента Венесуэлы Николаса Мадуро, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Имя Николаса Мадуро Герры занесено в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List), отмечается в документе.
29-летний Мадуро Герра с 30 июля 2017 года является депутатом парламента Венесуэлы от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы. Он также возглавляет Корпус специальных инспекторов при канцелярии президента страны. В это ведомство входят 10 сотрудников - социологов, специалистов по связям с общественностью, аудиторов. Они проводят инспекции по штатам страны, оценивают процессы общественного управления и выступают с рекомендациями, которые также передаются напрямую президенту страны. Орган был создан в рамках инициативы "Эффективность или ничего", которая была запущена в рамках борьбы с коррупцией в Венесуэле.
Армении следует совершить обмен «всех на всех» для продвижения переговорного процесса – МИД Азербайджана
Баку призывает Ереван не уклоняться от переговоров по Карабаху – МИД Азербайджана
Керимли был приглашен в полицию в связи с призывами к проведению несанкционированной акции – МВД и Генпрокуратура
Товарооборот Азербайджана с Швейцарией вырос почти в 9 раз
Минэкономики улучшило прогноз роста ненефтяного ВВП Азербайджана в 2019г до 3,4% - Мустафаев
Власти Грузии пытаются компенсировать ожидаемые экономические потери от действий РФ, оцениваемые примерно в $1 млрд
В Азербайджане расширен охват президентской премии для молодежи
Генплан Баку планируется завершить до конца 2020г
Президент Алиев поручил выделить 3 млн манатов на реконструкцию Дома творчества им. Самеда Вургуна в пригороде Баку
ГААД получит 5,6 млн манатовна строительство автодороги на юге Азербайджана
Сокращение турпотока из РФ в 2019г может стоить экономике Грузии до $300 млн - Нацбанк страны
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви