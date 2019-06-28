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Дальнее зарубежье 28.06.2019 22:13

Имя сына президента Венесуэлы внесено в санкционные списки США - Минфин США

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США в пятницу внесло в санкционные списки имя Николаса Мадуро Герры - сына президента Венесуэлы Николаса Мадуро, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Имя Николаса Мадуро Герры занесено в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List), отмечается в документе.

29-летний Мадуро Герра с 30 июля 2017 года является депутатом парламента Венесуэлы от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы. Он также возглавляет Корпус специальных инспекторов при канцелярии президента страны. В это ведомство входят 10 сотрудников - социологов, специалистов по связям с общественностью, аудиторов. Они проводят инспекции по штатам страны, оценивают процессы общественного управления и выступают с рекомендациями, которые также передаются напрямую президенту страны. Орган был создан в рамках инициативы "Эффективность или ничего", которая была запущена в рамках борьбы с коррупцией в Венесуэле.

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Тэги: США, МАДУРО, СЫН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]