Рябков исключает возможность скорого создания Ираном атомной бомбы

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал спекуляциями утверждения о возможности создания Ираном атомной бомбы в течение нескольких месяцев.
"Все разговоры о том, что Иран может создать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, это спекуляции, все это от лукавого и преследует совершенно другие цели, не относящиеся к задачам в сфере укрепления режима нераспространения или укрепления региональной безопасности", - сказал Рябков журналистам.
Он отметил, что тема того, сколько килограммов ядерного материала находится в Иране и какой уровень обогащения достигнут республикой, была искусственно накручена в ходе переговоров.
"Для того, чтобы создать взрывное устройство, недостаточно обогатить материал, если мы говорим об урановом цикле, до 90%+, или наработать его определенное количество. Требуются ещё десятки технологий, без которых просто ничего не получится", - добавил замглавы МИД РФ.
По его словам, в условиях глубокого мониторинга иранской ядерной программы существует стопроцентная гарантия отсутствия в этой стране незаявленного ядерного материала или деятельности.
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