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Регион 28.06.2019 22:36

Рябков исключает возможность скорого создания Ираном атомной бомбы

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал спекуляциями утверждения о возможности создания Ираном атомной бомбы в течение нескольких месяцев.

"Все разговоры о том, что Иран может создать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, это спекуляции, все это от лукавого и преследует совершенно другие цели, не относящиеся к задачам в сфере укрепления режима нераспространения или укрепления региональной безопасности", - сказал Рябков журналистам.

Он отметил, что тема того, сколько килограммов ядерного материала находится в Иране и какой уровень обогащения достигнут республикой, была искусственно накручена в ходе переговоров.

"Для того, чтобы создать взрывное устройство, недостаточно обогатить материал, если мы говорим об урановом цикле, до 90%+, или наработать его определенное количество. Требуются ещё десятки технологий, без которых просто ничего не получится", - добавил замглавы МИД РФ.

По его словам, в условиях глубокого мониторинга иранской ядерной программы существует стопроцентная гарантия отсутствия в этой стране незаявленного ядерного материала или деятельности.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, АТОМ, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]