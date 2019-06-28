Рябков исключает возможность скорого создания Ираном атомной бомбы

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал спекуляциями утверждения о возможности создания Ираном атомной бомбы в течение нескольких месяцев.

"Все разговоры о том, что Иран может создать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, это спекуляции, все это от лукавого и преследует совершенно другие цели, не относящиеся к задачам в сфере укрепления режима нераспространения или укрепления региональной безопасности", - сказал Рябков журналистам.

Он отметил, что тема того, сколько килограммов ядерного материала находится в Иране и какой уровень обогащения достигнут республикой, была искусственно накручена в ходе переговоров.

"Для того, чтобы создать взрывное устройство, недостаточно обогатить материал, если мы говорим об урановом цикле, до 90%+, или наработать его определенное количество. Требуются ещё десятки технологий, без которых просто ничего не получится", - добавил замглавы МИД РФ.

По его словам, в условиях глубокого мониторинга иранской ядерной программы существует стопроцентная гарантия отсутствия в этой стране незаявленного ядерного материала или деятельности.