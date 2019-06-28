Без закупок иранской нефти и выделения соответствующих кредитов механизм INSTEX не в полной мере будет отвечать ожиданиям Ирана - Аракчи

Тегеран увязывает нормальное функционирование механизма INSTEX, рассчитанного на обход американских санкций в отношении Ирана, с приобретением иранской нефти и выделением необходимых кредитных средств, сообщил в пятницу журналистам по окончании встречи
"Без закупок иранской нефти и выделения необходимых кредитов, INSTEX не будет способен полностью соответствовать нашим ожиданиям", - сказал он.
В то же время он отметил, что "ряд положительных шагов все-таки предпринят".
Ранее в пятницу генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Хельга Шмид заявила, что специальный механизм расчетов с Ираном INSTEX начал работать.
"INSTEX теперь работает, первые транзакции в процессе обработки, и к этому присоединяется больше государств-членов", - написала она в своем Твиттере после завершения в Вене заседания совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
Шмид расценила как конструктивную дискуссию на заседании совместной комиссии в Вене.
"Полная и эффективная реализация иранской сделки всеми сторонами остается ключевой", - отметила дипломат.
В начале года главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX (англ. Instrument in Support of Trade Exchanges) или Инструмента для поддержки торговых обменов, рассчитанного на обход санкций США в отношении Ирана.
Армении следует совершить обмен «всех на всех» для продвижения переговорного процесса – МИД Азербайджана
Баку призывает Ереван не уклоняться от переговоров по Карабаху – МИД Азербайджана
Керимли был приглашен в полицию в связи с призывами к проведению несанкционированной акции – МВД и Генпрокуратура
Товарооборот Азербайджана с Швейцарией вырос почти в 9 раз
Минэкономики улучшило прогноз роста ненефтяного ВВП Азербайджана в 2019г до 3,4% - Мустафаев
Власти Грузии пытаются компенсировать ожидаемые экономические потери от действий РФ, оцениваемые примерно в $1 млрд
В Азербайджане расширен охват президентской премии для молодежи
Генплан Баку планируется завершить до конца 2020г
Президент Алиев поручил выделить 3 млн манатов на реконструкцию Дома творчества им. Самеда Вургуна в пригороде Баку
ГААД получит 5,6 млн манатовна строительство автодороги на юге Азербайджана
Сокращение турпотока из РФ в 2019г может стоить экономике Грузии до $300 млн - Нацбанк страны
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви