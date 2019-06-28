Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9318 RUR   0.0269 GBR   2.1542 TRY   0.2942

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.43 0.05 Brent 66.55 0.06

Погода в Баку

  ночь день

Регион 28.06.2019 23:00

Без закупок иранской нефти и выделения соответствующих кредитов механизм INSTEX не в полной мере будет отвечать ожиданиям Ирана - Аракчи

Тегеран увязывает нормальное функционирование механизма INSTEX, рассчитанного на обход американских санкций в отношении Ирана, с приобретением иранской нефти и выделением необходимых кредитных средств, сообщил в пятницу журналистам по окончании встречи

"Без закупок иранской нефти и выделения необходимых кредитов, INSTEX не будет способен полностью соответствовать нашим ожиданиям", - сказал он.

В то же время он отметил, что "ряд положительных шагов все-таки предпринят".

Ранее в пятницу генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Хельга Шмид заявила, что специальный механизм расчетов с Ираном INSTEX начал работать.

"INSTEX теперь работает, первые транзакции в процессе обработки, и к этому присоединяется больше государств-членов", - написала она в своем Твиттере после завершения в Вене заседания совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Шмид расценила как конструктивную дискуссию на заседании совместной комиссии в Вене.

"Полная и эффективная реализация иранской сделки всеми сторонами остается ключевой", - отметила дипломат.

В начале года главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX (англ. Instrument in Support of Trade Exchanges) или Инструмента для поддержки торговых обменов, рассчитанного на обход санкций США в отношении Ирана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, INSTEX, МНЕНИЕ


Похожие новости


Хаменеи назвал "горькой шуткой" созданный Европой механизм расчетов с Ираном INSTEX

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]