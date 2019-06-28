Без закупок иранской нефти и выделения соответствующих кредитов механизм INSTEX не в полной мере будет отвечать ожиданиям Ирана - Аракчи

Тегеран увязывает нормальное функционирование механизма INSTEX, рассчитанного на обход американских санкций в отношении Ирана, с приобретением иранской нефти и выделением необходимых кредитных средств, сообщил в пятницу журналистам по окончании встречи

"Без закупок иранской нефти и выделения необходимых кредитов, INSTEX не будет способен полностью соответствовать нашим ожиданиям", - сказал он.

В то же время он отметил, что "ряд положительных шагов все-таки предпринят".

Ранее в пятницу генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Хельга Шмид заявила, что специальный механизм расчетов с Ираном INSTEX начал работать.

"INSTEX теперь работает, первые транзакции в процессе обработки, и к этому присоединяется больше государств-членов", - написала она в своем Твиттере после завершения в Вене заседания совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Шмид расценила как конструктивную дискуссию на заседании совместной комиссии в Вене.

"Полная и эффективная реализация иранской сделки всеми сторонами остается ключевой", - отметила дипломат.

В начале года главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX (англ. Instrument in Support of Trade Exchanges) или Инструмента для поддержки торговых обменов, рассчитанного на обход санкций США в отношении Ирана.