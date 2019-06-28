Президент РФ и глава Еврокомиссии побеседуют в кулуарах G20

Президент России Владимир Путин проведет беседу с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером 29 июня в кулуарах саммита G20 в Осаке, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Они завтра переговорят в кулуарах", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что у Путина в ходе визита в Японию на саммит G20 запланирован краткий обмен мнениями с Юнкером.

По его словам, планируется "провести предметный обзор нынешнего состояния диалога России и Евросоюза, обсудить актуальные вопросы международной повестки дня". Кроме того, будет обсуждена экономическая проблематика.