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Дальнее зарубежье 28.06.2019 23:25

Президент РФ и глава Еврокомиссии побеседуют в кулуарах G20

Президент России Владимир Путин проведет беседу с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером 29 июня в кулуарах саммита G20 в Осаке, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Они завтра переговорят в кулуарах", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что у Путина в ходе визита в Японию на саммит G20 запланирован краткий обмен мнениями с Юнкером.

По его словам, планируется "провести предметный обзор нынешнего состояния диалога России и Евросоюза, обсудить актуальные вопросы международной повестки дня". Кроме того, будет обсуждена экономическая проблематика.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОКОМИССИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]