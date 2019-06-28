Минэкономики улучшило прогноз роста ненефтяного ВВП Азербайджана в 2019г до 3,4% - Мустафаев

Министерство экономики улучшило прогноз роста ненефтяного ВВП на 2019 год до 3,4%, заявил глава ведомства Шахин Мустафаев.

Ранее Минэкономики рост ненефтяного ВВП Азербайджана в 2019 году прогнозировало на уровне 2,5%.

«Согласно нашим новым расчетам в текущем году рост ВВП составит 3,2%, при этом рост ненефтяного сектора составит 3,4%» - сказал Мустафаев.

Правительство Азербайджана прогнозировало рост ВВП в 2019 году на уровне 3,6%.

В 2018 году ВВП Азербайджана вырос на 1,4%, в том числе в ненефтяном секторе – на 1,8%, в нефтяном – на 0,6%.

А.Мамедов