Минэкономики улучшило прогноз роста ненефтяного ВВП Азербайджана в 2019г до 3,4% - Мустафаев

Министерство экономики улучшило прогноз роста ненефтяного ВВП на 2019 год до 3,4%, заявил глава ведомства Шахин Мустафаев.
Ранее Минэкономики рост ненефтяного ВВП Азербайджана в 2019 году прогнозировало на уровне 2,5%.
«Согласно нашим новым расчетам в текущем году рост ВВП составит 3,2%, при этом рост ненефтяного сектора составит 3,4%» - сказал Мустафаев.
Правительство Азербайджана прогнозировало рост ВВП в 2019 году на уровне 3,6%.
В 2018 году ВВП Азербайджана вырос на 1,4%, в том числе в ненефтяном секторе – на 1,8%, в нефтяном – на 0,6%.
А.Мамедов
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