Путин и Трамп высказались о необходимости старта переговоров по разоружению и стратегической стабильности - Песков

Президенты РФ и США на встрече в Осаке признали необходимость начинать переговоры по стратегической стабильности и вопросам разоружения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Была упомянута необходимость все-таки по линии специалистов начинать переговоры по разоруженческой тематике и стратегической стабильности", - сообщил Песков в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, "это переговоры, которые не проведешь за неделю, за месяц, даже за год, они гораздо более сложные и требуют комплексного подхода".

"Желание это делать сегодня было выражено. Последствия посмотрим вместе с вами", - ответил Песков журналистам.