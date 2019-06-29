Газпром в 2019-2020г увеличит закупки газа с 16 до 20 млрд куб.м в Узбекистане и Казахстане, контракт с Туркменией пока не заключен - источник

"Газпром" (MOEX:GAZP) увеличит в 2019-2020 годах закупки газа в Средней Азии до чуть выше 20 млрд кубометров в год, сообщил глава компании Алексей Миллер в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос о планах по закупке газа в Туркмении, которые были возобновлены после длительного перерыва в небольшом объеме до конца июня текущего года.
Согласно отчету компании, в 2018 году "Газпром" закупил в Узбекистане 3,8 млрд куб. м газа, в Казахстане - 12,3 млрд куб. м, то есть в общей сложности 16,1 млрд куб. м газа.
Как сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли, планы "Газпрома" по увеличению закупок газа до 20 млрд кубометров касаются только Казахстана и Узбекистана, контракт на закупку газа в Туркмении пока не заключен.
Ранее заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский заявил, что "Газпром" (MOEX:GAZP) ведет переговоры о заключении 5-летнего контракта на поставку газа из Туркмении начиная со второго полугодия этого года.
Яновский сказал журналистам, что объемы поставок обсуждаются разные в зависимости от цены - но "естественно, больше, чем есть сейчас".
Замминистра не исключил, что стороны выйдут и на объем поставок, который осуществлялся до 2016 года, когда "Газпром" прекратил закупки туркменского газа, - порядка 10 млрд куб. м газа. "Может быть, выйдем на эту цифру. Наверное, это зависит от цены, потому что цена обсуждается", - сказал он.
До 2009 года "Газпром" был крупнейшим покупателем туркменского газа, импортируя порядка 40 млрд куб. м в год. С 2009 года "Туркменгаз" стал экспортировать "голубое топливо" по ценам, ориентированным на мировой рынок. После чего "Газпром экспорт" резко сократил прием туркменского природного газа, что привело, по мнению туркменских специалистов, к аварии на газопроводе Средняя Азия - Центр (САЦ). В результате поставки были приостановлены и возобновлены уже в начале 2010 года, но в значительно меньших объемах. "Газпром" стал снижать объемы до уровня 10-11 млрд куб. м в год, а в 2015 году годовой объем сократился до 4 млрд куб. м.
В июне 2015 года "Газпром экспорт" инициировал арбитраж о пересмотре цены на туркменский газ, поставленный с 2010 по 2015 год.
С начала 2016 года "Газпром" прекратил прием туркменского газа, взяв "контрактную паузу" до конца 2018 года. Арбитражное разбирательство между ООО "Газпром экспорт" и ГК "Туркменгаз" также было временно приостановлено с целью нахождения взаимоприемлемого решения о дальнейшем сотрудничестве вне рамок арбитражного процесса.
31 января 2019 года ООО "Газпром экспорт" и ГК "Туркменгаз" подписали соглашение о прекращении арбитражного разбирательства и направили соответствующее уведомление в адрес арбитражного трибунала.
Поставки туркменского газа в РФ возобновились 15 апреля 2019 года. До 30 июня 2019 года "Газпром" планировал закупить до 1,155 млрд кубометров.
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