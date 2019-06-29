"Оппозиционный" мэр Стамбула выразил готовность сотрудничать с Эрдоганом

Мэр Стамбула, представитель оппозиции Экрем Имамоглу в пятницу заявил, что готов взаимодействовать с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, несмотря на попытки руководства страны ограничить его полномочия.

"В настоящий момент я являюсь мэром Стамбула, а Эрдоган - президентом страны. Я думаю, мы сможем внести большой вклад в развитие нашей страны и города, если придем к соглашению (по ряду вопросов - ИФ)", - сказал Имамоглу, выступая перед иностранными журналистами в Стамбуле.

По его словам, турецкое правительство приняло новые правила, чтобы обойти полномочия мэра Стамбула на назначение государственных лиц на местном уровне, передав власть в руки муниципальных собраний, где большинство принадлежит правящей Партии справедливости и развития.

"Мы готовы даже к самым неожиданным ситуациям", - отметил Имамоглу, добавив, что подобные шаги правительства страны противоречат действующим законодательным нормам о местном самоуправлении.

Ранее председатель ЦИК Турции Сади Гювен официально объявил о победе Экрема Имамоглу на выборах в Стамбуле. Гювен отметил, что Имамоглу набрал 54,2% голосов, тогда как его конкурент, представитель правящей в стране Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым - 44 %.

Решение о перевыборах было принято ЦИК Турции в ответ на обращение Партии справедливости и развития, потребовавшей пересчета голосов на выборах 31 марта по Стамбулу. Тогда ЦИК аннулировал решение о выдаче удостоверения мэра Стамбула Имамоглу.

Победа оппозиционера в Стамбуле стала редким поражением для политического блока Эрдогана, отмечают наблюдатели.