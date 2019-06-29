"Оппозиционный" мэр Стамбула выразил готовность сотрудничать с Эрдоганом

Мэр Стамбула, представитель оппозиции Экрем Имамоглу в пятницу заявил, что готов взаимодействовать с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, несмотря на попытки руководства страны ограничить его полномочия.
"В настоящий момент я являюсь мэром Стамбула, а Эрдоган - президентом страны. Я думаю, мы сможем внести большой вклад в развитие нашей страны и города, если придем к соглашению (по ряду вопросов - ИФ)", - сказал Имамоглу, выступая перед иностранными журналистами в Стамбуле.
По его словам, турецкое правительство приняло новые правила, чтобы обойти полномочия мэра Стамбула на назначение государственных лиц на местном уровне, передав власть в руки муниципальных собраний, где большинство принадлежит правящей Партии справедливости и развития.
"Мы готовы даже к самым неожиданным ситуациям", - отметил Имамоглу, добавив, что подобные шаги правительства страны противоречат действующим законодательным нормам о местном самоуправлении.
Ранее председатель ЦИК Турции Сади Гювен официально объявил о победе Экрема Имамоглу на выборах в Стамбуле. Гювен отметил, что Имамоглу набрал 54,2% голосов, тогда как его конкурент, представитель правящей в стране Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым - 44 %.
Решение о перевыборах было принято ЦИК Турции в ответ на обращение Партии справедливости и развития, потребовавшей пересчета голосов на выборах 31 марта по Стамбулу. Тогда ЦИК аннулировал решение о выдаче удостоверения мэра Стамбула Имамоглу.
Победа оппозиционера в Стамбуле стала редким поражением для политического блока Эрдогана, отмечают наблюдатели.
Ситуация в зоне карабахского конфликта относительно спокойная - Минобороны Азербайджана
Армении следует совершить обмен «всех на всех» для продвижения переговорного процесса – МИД Азербайджана
Баку призывает Ереван не уклоняться от переговоров по Карабаху – МИД Азербайджана
Мировая экономика покажет "умеренное ускорение" в 2019-20гг благодаря стимулам, но темпы все еще низкие - G20
Apple перенесла производство Mac Pro в Китай
Путин: Россия и Саудовская Аравия договорились продлить сделку ОПЕК+ на тот же объем, возможно, на 9 месяцев
В Азербайджане расширен охват президентской премии для молодежи
Генплан Баку планируется завершить до конца 2020г
Президент Алиев поручил выделить 3 млн манатов на реконструкцию Дома творчества им. Самеда Вургуна в пригороде Баку
ГААД получит 5,6 млн манатовна строительство автодороги на юге Азербайджана
Сокращение турпотока из РФ в 2019г может стоить экономике Грузии до $300 млн - Нацбанк страны
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви