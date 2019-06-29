Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9318 RUR   0.0269 GBR   2.1542 TRY   0.2942

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.43 0.05 Brent 66.55 0.06

Погода в Баку

  ночь день

Регион 29.06.2019 13:35

"Оппозиционный" мэр Стамбула выразил готовность сотрудничать с Эрдоганом

Мэр Стамбула, представитель оппозиции Экрем Имамоглу в пятницу заявил, что готов взаимодействовать с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, несмотря на попытки руководства страны ограничить его полномочия.

"В настоящий момент я являюсь мэром Стамбула, а Эрдоган - президентом страны. Я думаю, мы сможем внести большой вклад в развитие нашей страны и города, если придем к соглашению (по ряду вопросов - ИФ)", - сказал Имамоглу, выступая перед иностранными журналистами в Стамбуле.

По его словам, турецкое правительство приняло новые правила, чтобы обойти полномочия мэра Стамбула на назначение государственных лиц на местном уровне, передав власть в руки муниципальных собраний, где большинство принадлежит правящей Партии справедливости и развития.

"Мы готовы даже к самым неожиданным ситуациям", - отметил Имамоглу, добавив, что подобные шаги правительства страны противоречат действующим законодательным нормам о местном самоуправлении.

Ранее председатель ЦИК Турции Сади Гювен официально объявил о победе Экрема Имамоглу на выборах в Стамбуле. Гювен отметил, что Имамоглу набрал 54,2% голосов, тогда как его конкурент, представитель правящей в стране Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым - 44 %.

Решение о перевыборах было принято ЦИК Турции в ответ на обращение Партии справедливости и развития, потребовавшей пересчета голосов на выборах 31 марта по Стамбулу. Тогда ЦИК аннулировал решение о выдаче удостоверения мэра Стамбула Имамоглу.

Победа оппозиционера в Стамбуле стала редким поражением для политического блока Эрдогана, отмечают наблюдатели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, МЭР, ВЛАСТИ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


ЦИК Турции объявил о победе Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула Эрдоган выдвинул кандидатуру экс-премьера Йылдырыма на пост мэра Стамбула Турецкая полиция задержала мэра города Ван по подозрению в связях с РПК - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]