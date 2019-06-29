Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9318 RUR   0.0269 GBR   2.1542 TRY   0.2942

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.43 0.05 Brent 66.55 0.06

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 29.06.2019 10:44

Позиции России и США не близки, но у президентов есть настрой развивать диалог - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не хочет создавать иллюзий по итогам встречи президентов РФ и США в Осаке, признав, что позиции Москвы и Вашингтона по многим вопросам даже не близки.

Вместе с тем в интервью Первому каналу российский министр назвал фактом настрой двух президентов на диалог.

"Я не хочу создавать каких-то иллюзий, у нас по многим вопросам позиции далеко не идентичны и даже не близки, но то, что у обоих президентов есть настрой развивать диалог, - это факт, который я считаю весьма позитивным", - сказал Лавров, комментируя итоги встречи президентов России и США в Осаке.

Как сообщил глава МИД РФ, "поручения по итогам этой встречи президент Трамп участникам переговоров с его стороны дал при нас". "Он сказал: все, о чем мы говорили, давайте переводить на язык практических действий, давайте искать соглашения и договоренности, которые будут обоюдоприемлемыми", - рассказал Лавров.

Глава МИД РФ заявил, что "мы такой подход полностью разделяем".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ИТОГИ


Похожие новости


Новые санкции США направлены на срыв диалога с Ираном - Рябков США подталкивают ситуацию с Ираном в "пропасть открытого конфликта" - Рябков США наращивают прессинг на Иран, отправив военный контингент в регион - Рябков Глава МИД Великобритании приветствует снятие обвинений с журналиста Голунова Москва с пониманием относится к планам Тегерана по обогащению урана и самостоятельной модернизации тяжеловодного реактора в Араке - Рябков США отказываются реагировать на готовящиеся провокации боевиков с химоружием в Сирии - Рябков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]