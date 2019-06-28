Товарооборот Азербайджана с Швейцарией вырос почти в 9 раз

Товарооборот между Азербайджаном и Швейцарией по итогам пяти месяцев 2019 года составил $881 млн, что в 8,8 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Об этом, как сообщает министерство экономики Азербайджана, сказал министр Шахин Мустафаев на 8-ом заседании межправительственной комиссии со Швейцарией в Берне.

"Азербайджан является основным торговым партнером Швейцарии на Южном Кавказе – по итогам прошлого года на нашу страну пришлось 52% общего товарооборота Швейцарии с регионом. Товарооборот между двумя странами в прошлом году составил $648 млн, что в 2,7 раза превышает показатель 2017 года, а в январе-мае 2019 года товарооборот достиг $881 млн, что в 8,8 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Швейцария также занимает ведущие места в ненефтяном экспорте Азербайджана", - отметил Мустафаев.

Министр экономики подчеркнул наличие большого потенциала для расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией, в частности в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, транзитных перевозок, туризма и энергетики. Также был отмечен потенциал в увеличении экспорта фундука из Азербайджана в Швейцарию.

В рамках межправкомиссии был также подписан меморандум о взаимопонимании между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана и Ассоциацией малых и средних предпринимателей Швейцарии.

Документ подразумевает взаимный обмен информацией в сферах торговли, инвестиций, экономического сотрудничества и малого и среднего бизнеса (МСБ), а также обмен опытом и проведение совместных мероприятий для развития сферы МСБ.

А. Мамедов