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Дальнее зарубежье 29.06.2019 11:33

В США суд приговорил к пожизненному заключению неонациста, наехавшего на людей в Шарлоттсвилле

Суд в США приговорил Алекса Филдса-младшего к пожизненному заключению по обвинению в убийстве Хизер Хейер в результате наезда на автомобиле на толпу в 2017 году в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния), передает в пятницу агентство Associated Press.

По его данным, перед вынесением приговора обвиняемый принес извинения.

В августе 2017 года в Шарлоттсвилле Хизер Хейер погибла, еще 19 человек пострадали после того, как автомобиль въехал в толпу протестующих против митинга ультраправых, которые собрались в Шарлоттсвилле из-за намерений властей демонтировать памятник одному из героев Конфедерации - генералу Роберту Эдварду Ли.

Водитель автомобиля - Алекс Филдс-младший, придерживающийся неонацистских взглядов, - скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. Ему были предъявлены обвинения в убийстве.

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Тэги: США, СУД, ВОДИТЕЛЬ, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]