США на фоне напряженности с Ираном перебрасывают дополнительные истребители в Катар

Американское командование, на фоне роста напряженности между США и Ираном, направило в Катар дополнительные военно-воздушные силы - десяток малозаметных истребителей F-22, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По данным агентства, F-22 стали прибывать на этой неделе на базу Эль-Удейд - узловой пункт для военно-воздушных операций США в этом регионе. На базе также находятся четыре бомбардировщика B-52, переброшенных ранее.

AP отмечает, что передислокация F-22 была произведена в соответствии с решением Центрального командования вооруженных сил США, по версии Вашингтона, в ответ на угрозы со стороны Ирана американским силам в регионе.

В мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн". Также по запросу Центрального командования в район Персидского залива были отправлены системы ЗРК Patriot.