Трамп заявил о важности исторических союзнических отношений США и России - Песков

Президент США Дональд Трамп, принимая приглашение на участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил о важности демонстрации исторических союзнических отношений между Россией и Америкой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Он конструктивно отреагировал и достаточно эмоционально, сказал, что ещё раз показать всем исторические союзнические отношения между Америкой и Россией важно", - сказал Песков в интервью "Первому каналу".

По его словам, Трамп "сказал, что будет ждать официального приглашения". "Оно в ближайшие дни будет направлено", - добавил Песков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия пригласила Трампа приехать на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, президент США отреагировал позитивно.