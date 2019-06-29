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Бизнес и законодательство 29.06.2019 12:46

Apple перенесла производство Mac Pro в Китай

Apple Inc. начала собирать в Китае новые компьютеры Mac Pro - единственные крупные устройства, которые американская компания до недавнего времени производила в США, пишет The Wall Street Journal.

Заказы на производство Mac Pro в Китае получила Quanta Computer Inc., сообщили источники газеты.

Quanta занимается сборкой Mac Pro на предприятии, расположенном вблизи Шанхая, и его близость к другим азиатским поставщикам Apple, как ожидается, позволит компании сэкономить на транспортных расходах.

Mac Pro, стоимость которых достигает $6000, не входят в число наиболее продаваемых продуктов Apple, однако сам факт принятия компанией решения о переносе производства очень важен, отмечают эксперты.

Apple производит основную часть своей продукции в Китае, и эскалация торгового спора США и Китая может создать ей серьезные проблемы, отмечают эксперты.

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Тэги: КИТАЙ, APPLE, ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]