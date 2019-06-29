Тимошенко: Украине нужна новая конституция

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко высказывается за разработку новой Конституции Украины.
"Украине нужна новая Конституция", заявила Тимошенко в эфире телеканала "Украина" вечером в пятницу.
По ее словам, ныне действующая Конституция не работает на защиту прав человека.
Тимошенко подчеркнула, что текст Основного закона должно написать общество с "широким масштабным обсуждением, с пониманием каждой запятой и каждой буквы".
По мнению политика, "по сути это должен быть общественный договор между всеми гражданами, а не спущенные властью на головы граждан те порядки, которые выгодны чиновникам и политикам".
Тимошенко считает, что новая Конституция должна приниматься на референдуме, "но не формально, а реально, чтобы люди знали, что они прописывают в этой Конституции и что они от этого получают".
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