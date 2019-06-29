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СНГ 29.06.2019 13:11

Тимошенко: Украине нужна новая конституция

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко высказывается за разработку новой Конституции Украины.

"Украине нужна новая Конституция", заявила Тимошенко в эфире телеканала "Украина" вечером в пятницу.

По ее словам, ныне действующая Конституция не работает на защиту прав человека.

Тимошенко подчеркнула, что текст Основного закона должно написать общество с "широким масштабным обсуждением, с пониманием каждой запятой и каждой буквы".

По мнению политика, "по сути это должен быть общественный договор между всеми гражданами, а не спущенные властью на головы граждан те порядки, которые выгодны чиновникам и политикам".

Тимошенко считает, что новая Конституция должна приниматься на референдуме, "но не формально, а реально, чтобы люди знали, что они прописывают в этой Конституции и что они от этого получают".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОНСТИТУЦИЯ, ТИМОШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]