Эрдоган не ожидает отсрочек в поставке Турции С-400

В процессе поставок зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки, для Турции приоритетное значение для сотрудничества в первую очередь имеет договоренность о совместном производстве ракет и передачи технологий, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы продолжаем наблюдать за процессом по поставкам С-400 и относительно нашего согласия, к которому мы пришли в Душанбе. Также хочу отметить, что имеет для нас приоритетное значение, для нашего сотрудничества в первую очередь совместное производство ракет, а также включая передачу технологий. Насколько я понимаю, в процессе этой поставки нет какой-либо отсрочки", - сказал президент Турции на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Руководство Турции неоднократно заявляло, что вопрос с приобретением у России С-400 закрыт и что Анкара не откажется от этих систем, несмотря на угрозы санкций со стороны США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что поставки ЗРС С-400 начнутся в первой половине июля.

В июне глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Турция внесла авансовый платеж за С-400, часть контракта была оформлена в кредит. "Кредитные деньги уже потрачены, произведена техника. Плюс мы обучение уже завершили всех военнослужащих", - сказал глава "Ростеха".