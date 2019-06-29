Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии терроризм, Иран и цены не нефть

Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман в ходе встречи в рамках саммита G20 в японской Осаке затронули темы борьбы с терроризмом, Ирана и цен на нефть, сообщают саудовские СМИ.
В начале встречи американский президент поблагодарил принца за вклад Саудовской Аравии в борьбу с терроризмом, назвав его "впечатляющим".
Стороны, как сообщают саудовские СМИ, подробно рассмотрели иранскую тему и действия Тегерана в регионе.
Белый дом, в свою очередь, проинформировал, что Трамп и бен Сальман обсудили "растущую угрозу" региону со стороны Ирана.
Президент США также отметил важную роль Саудовской Аравии в вопросе стабилизации мировых цен на нефть и призвал Эр-Рияд наращивать нефтедобычу во избежание скачков цен на энергоносители, говорится в сообщении Белого дома.
Ситуация в зоне карабахского конфликта относительно спокойная - Минобороны Азербайджана
Армении следует совершить обмен «всех на всех» для продвижения переговорного процесса – МИД Азербайджана
Баку призывает Ереван не уклоняться от переговоров по Карабаху – МИД Азербайджана
Мировая экономика покажет "умеренное ускорение" в 2019-20гг благодаря стимулам, но темпы все еще низкие - G20
Apple перенесла производство Mac Pro в Китай
Путин: Россия и Саудовская Аравия договорились продлить сделку ОПЕК+ на тот же объем, возможно, на 9 месяцев
В Азербайджане расширен охват президентской премии для молодежи
Генплан Баку планируется завершить до конца 2020г
Президент Алиев поручил выделить 3 млн манатов на реконструкцию Дома творчества им. Самеда Вургуна в пригороде Баку
ГААД получит 5,6 млн манатовна строительство автодороги на юге Азербайджана
Сокращение турпотока из РФ в 2019г может стоить экономике Грузии до $300 млн - Нацбанк страны
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви