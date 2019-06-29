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Дальнее зарубежье 29.06.2019 13:56

Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии терроризм, Иран и цены не нефть

Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман в ходе встречи в рамках саммита G20 в японской Осаке затронули темы борьбы с терроризмом, Ирана и цен на нефть, сообщают саудовские СМИ.

В начале встречи американский президент поблагодарил принца за вклад Саудовской Аравии в борьбу с терроризмом, назвав его "впечатляющим".

Стороны, как сообщают саудовские СМИ, подробно рассмотрели иранскую тему и действия Тегерана в регионе.

Белый дом, в свою очередь, проинформировал, что Трамп и бен Сальман обсудили "растущую угрозу" региону со стороны Ирана.

Президент США также отметил важную роль Саудовской Аравии в вопросе стабилизации мировых цен на нефть и призвал Эр-Рияд наращивать нефтедобычу во избежание скачков цен на энергоносители, говорится в сообщении Белого дома.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, ОСАКА, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]