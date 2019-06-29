Трамп выразил Эрдогану обеспокоенность по теме с-400 - Белый дом

Президент США Дональд Трамп на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с планами Анкары получить российские ЗРС С-400, сообщают в субботу в Белом доме.
"Президент выразил обеспокоенность потенциальной покупкой Турцией российской системы С-400. Он призвал Турцию развивать сотрудничество в оборонной сфере с США таким образом, чтобы укрепить альянс НАТО", - отмечается в сообщении, опубликованном по итогам переговоров в Осаке лидеров США и Турции.
Ранее в субботу Трамп назвал проблему, связанную с С-400, сложной, и отметил, что США изучают вопрос о санкциях против Анкары на случай, если турецкая сторона действительно получит российские ЗРС.
США выступают против покупки Турцией, являющейся членом НАТО, С-400 у России. В частности, в Вашингтоне считают, что если эти системы будут развернуты в Турции, то российская сторона благодаря им сможет получить важную информацию о характеристиках новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.
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