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Регион 29.06.2019 10:30

Трамп выразил Эрдогану обеспокоенность по теме с-400 - Белый дом

Президент США Дональд Трамп на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с планами Анкары получить российские ЗРС С-400, сообщают в субботу в Белом доме.

"Президент выразил обеспокоенность потенциальной покупкой Турцией российской системы С-400. Он призвал Турцию развивать сотрудничество в оборонной сфере с США таким образом, чтобы укрепить альянс НАТО", - отмечается в сообщении, опубликованном по итогам переговоров в Осаке лидеров США и Турции.

Ранее в субботу Трамп назвал проблему, связанную с С-400, сложной, и отметил, что США изучают вопрос о санкциях против Анкары на случай, если турецкая сторона действительно получит российские ЗРС.

США выступают против покупки Турцией, являющейся членом НАТО, С-400 у России. В частности, в Вашингтоне считают, что если эти системы будут развернуты в Турции, то российская сторона благодаря им сможет получить важную информацию о характеристиках новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТУРЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]