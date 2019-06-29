Президент РФ Владимир Путин отметил динамичное развитие российско-египетских отношений и поблагодарил президента Египта Абдельфаттаха Сиси за подготовку саммита "Россия-Африка", который состоится осенью текущего года в Сочи.
"Отношения наши развиваются весьма энергично, в наших планах вывести двусторонние связи на новый, еще более продвинутый уровень. На это нацелен Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, который мы с вами подписали в октябре 2018 года", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Египта "на полях" саммита G20 в Осаке.
Президент России отметил работу Сиси в качестве сопредседателя саммита "Россия-Африка", который пройдет в октябре этого года в России. "Надеюсь, что мы вместе поспособствуем тому, что отношения между Россией и странами Африки получили новый импульс в своем развитии", - отметил Путин.
Он также выразил готовность поговорить с Сиси о двусторонних отношениях и о ситуации в регионе.
Со своей стороны президент Египта заявил, что уделяет особое внимание отношениям с России, отметил их "особую ценность". "Мы всегда стремимся к сотрудничеству, к развитию его во всех сферах, особенно в экономическом секторе, в торговой области, а также в борьбе с терроризмом", - подчеркнул Сиси, добавив, что Каир благодарен "за возможность воспользоваться российскими знаниями, российской экспертизой".
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