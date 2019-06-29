Трамп и Си Цзиньпин договорились возобновить переговоры по торговле - СМИ

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о возобновлении переговоров по спорным торговым вопросам, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.

"Во время состоявшееся 29 июня встрече руководителей Китая и США председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились, что возобновят торгово-экономические вопросы на основе равенства и совместного уважения", - говорится в сообщении агентства "Синьхуа".

В нем отмечается, Кроме того, по их данным, по итогам встречи обоих лидеров в Осаке американская сторона сообщила, что на данном этапе не будет ввозить дополнительные пошлины на китайские товары.

"Торговые делегации двух стран начнут осуждение конкретных вопросов", - пишут китайские СМИ.

Трамп в Осаке заявил журналистам, что встреча с китайским руководителем "была очень хорошей", "превосходной".

По его словам, "переговоры возвращаются в правильное русло".

Ранее в субботу в Осаке состоялись двусторонние переговоры Трампа с Си Цзиньпином. Ожидается, что позже обе стороны распространят заявления с более подробным описанием результатов встречи.

Как сообщалось, Си Цзиньпин в начале встречи заявил, что сотрудничество между двумя странами лучше конфронтации и от его стабильного развития выиграют обе стороны.

Трамп, со своей стороны, сказал, что готов заключить с Китаем "честную сделку", которая может стать "исторической".

Накануне он заявил, что рассчитывает на продуктивную встречу с китайским руководителем.

"Я думаю, что она будет продуктивной. И кто знает... Как минимум, она будет продуктивной", - сказал президент журналистам.

"Посмотрим, что произойдет завтра. Это будет очень удивительный день, я уверен", - добавил Трамп.

Ранее в интервью телеканалу Fox Трамп дал понять о возможности введения новых пошлин на китайские товары стоимостью $320 млрд, если странам не удастся добиться прогресса на переговорах.

"План Б заключается в том, что мы будем брать с Китая миллиарды долларов каждый месяц и все меньше торговать с ним", - заявил Трамп.