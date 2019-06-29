Договоренностей о встрече Трампа с Ким Чен Ыном нет, заявляют в Сеуле

Пока нет никакого решения по вопросу о встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил журналистам представитель администрации главы южнокорейского государства Мун Чжэ Ина.
"Ничего еще не решено", - сказал он.
При этом представитель Мун Чжэ Ина подчеркнул: "В нашей позиции, которая заключается в том, что мы хотим продолжения диалога между Северной Кореей и США, не произошло никаких изменений".
Трамп ранее написал в своем Twitter: "После некоторых очень важных встреч, включая мою встречу с президентом Китая Си (Си Цзиньпин, председатель КНР - ИФ), я поеду из Японии в Южную Корею. Пока я буду там, я бы, на усмотрение председателя Северной Кореи Кима, встретился с ним в пограничной демилитаризованной зоне, чтобы просто пожать руку, и сказать: "Привет".
Затем Трамп сообщил журналистам, что предварительно вопрос о возможной встрече с Ким Чен Ыном с северокорейской стороной не согласовывался.
"Это был пробный шар. Я не знаю, где он (Ким Чен Ын - ИФ), возможно, его сейчас нет в Северной Корее".
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