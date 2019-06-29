Трамп подтвердил, что в ходе визита в Южную Корею посетит демилитаризованную зону на границе с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что намерен в рамках визита в Южную Корею после саммита G20 в Осаке посетить демилитаризованную зону, разделяющую два корейских государства.

"Мы туда поедем, мы будем там", - сказал он журналистам, отметив, что посещение продлится "пару минут".

Трамп также сказал: "Если бы я не стал президентом, то уж сейчас была бы война с Северной Кореей".

Как сообщалось, президент США предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну встретиться в демилитаризованной зоне, чтобы "пожать руки и сказать: Привет".