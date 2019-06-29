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Дальнее зарубежье 29.06.2019 15:31

Трамп подтвердил, что в ходе визита в Южную Корею посетит демилитаризованную зону на границе с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что намерен в рамках визита в Южную Корею после саммита G20 в Осаке посетить демилитаризованную зону, разделяющую два корейских государства.

"Мы туда поедем, мы будем там", - сказал он журналистам, отметив, что посещение продлится "пару минут".

Трамп также сказал: "Если бы я не стал президентом, то уж сейчас была бы война с Северной Кореей".

Как сообщалось, президент США предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну встретиться в демилитаризованной зоне, чтобы "пожать руки и сказать: Привет".

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ЮЖКОРЕЯ, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]