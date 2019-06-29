Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном на границе КНДР и Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп предложил встретиться лидеру КНДР Ким Чен Ыну в демилитаризированной зоне на границе Южной Кореи и КНДР.

"После несколько очень важных встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, я отправлюсь из Японии в Южную Корею с президентом Мун Чжэ Ином. Будучи там, если председатель КНДР Ким Чен Ын заинтересован, я встречусь с ним на границе (в демилитаризированной зоне), чтобы пожать ему руку и поздороваться", - написал он в Twitter.