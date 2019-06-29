Китайский лидер заявил о необходимости вести торговые переговоры с США на равных условиях

Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу призвал президента США Дональда Трампа вести переговоры по спорным торговым вопросам с учетом интересов обеих стран, сообщают официальные китайские СМИ.
Си Цзиньпин отметил, что стороны должны вести подобные переговоры на равных условиях.
Он заверил, что КНР искренне стремится решить разногласия с США, в том числе - по торговле.
Ранее сообщалось, что лидеры обеих стран на встрече в Осаке договорились возобновить переговоры по торговому соглашению.
"Во время состоявшейся 29 июня встречи руководителей Китая и США председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились, что возобновят торгово-экономические вопросы на основе равенства и совместного уважения", - говорится в сообщении агентства "Синьхуа".
По его данным, по итогам встречи обоих лидеров в Осаке американская сторона сообщила, что на данном этапе не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары.
"Торговые делегации двух стран начнут обсуждение конкретных вопросов", - пишут китайские СМИ.
Трамп в Осаке заявил журналистам, что встреча с китайским руководителем "была очень хорошей", "превосходной".
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