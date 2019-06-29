Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9318 RUR   0.0269 GBR   2.1542 TRY   0.2942

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.43 0.05 Brent 66.55 0.06

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 29.06.2019 16:22

Путин подтвердил планы нанести осенью визит в Саудовскую Аравию

Президент РФ Владимир Путин подтвердил намерение посетить Саудовскую Аравию с визитом осенью текущего года.

На встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом "на полях" саммита "двадцатки" в Осаке Путин попросил его передать благодарность королю Саудовской Аравии за приглашение посетить королевство.

"Осенью, как и договаривались, надеюсь, этот визит произойдет", - сказал Путин.

Путин отметил, что рад возможности "сегодня в спокойном рабочем режиме поговорить по нашим двусторонним проблемам, вопросам, представляющим взаимный интерес в регионе и международных делах".

Он выразил уверенность в том, что "переход председательства в группе "двадцати" к Саудовской Аравии, безусловно, будет способствовать решению вопросов, которыми занимается "двадцатка", и которые являются приоритетными в международных делах".

"Со своей стороны, будем делать все, что от нас зависит, чтобы поддержать вас в ходе вашего председательства", - пообещал президент РФ.

Бен Салман в свою очередь передал президенту России приветствие от короля Саудовской Аравии и заявил, что ждет визита Путина.

"В последние годы происходит динамичное развитие не только политических, но и экономических, военных, культурных связей в сфере безопасности", - сказал наследный принц Саудовской Аравии.

"Чем больше мы будем встречаться, тем больше будем находить возможностей для дальнейшего развития (отношений). Слава Богу, у нас образуется взаимное доверие, будем работать дальше на благо наших двусторонних отношений", - отметил саудовский кронпринц.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, САУДАРАВИЯ, ВИЗИТ


Похожие новости


Президент Грузии призвала решать политические проблемы без помех туристам из РФ Перечень поручений президента по итогам "прямой линии" уже формируется - Песков Путин в ходе прямой линии ответил на 70 вопросов граждан Зурабишвили исключает "православной союз" Грузии с Россией Адекватное реагирование на вызовы биологического характера требует широкого многостороннего сотрудничества - Путин Кроме СВПД, другого урегулирования ситуации по Ирану нет - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]