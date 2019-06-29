Путин подтвердил планы нанести осенью визит в Саудовскую Аравию

Президент РФ Владимир Путин подтвердил намерение посетить Саудовскую Аравию с визитом осенью текущего года.

На встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом "на полях" саммита "двадцатки" в Осаке Путин попросил его передать благодарность королю Саудовской Аравии за приглашение посетить королевство.

"Осенью, как и договаривались, надеюсь, этот визит произойдет", - сказал Путин.

Путин отметил, что рад возможности "сегодня в спокойном рабочем режиме поговорить по нашим двусторонним проблемам, вопросам, представляющим взаимный интерес в регионе и международных делах".

Он выразил уверенность в том, что "переход председательства в группе "двадцати" к Саудовской Аравии, безусловно, будет способствовать решению вопросов, которыми занимается "двадцатка", и которые являются приоритетными в международных делах".

"Со своей стороны, будем делать все, что от нас зависит, чтобы поддержать вас в ходе вашего председательства", - пообещал президент РФ.

Бен Салман в свою очередь передал президенту России приветствие от короля Саудовской Аравии и заявил, что ждет визита Путина.

"В последние годы происходит динамичное развитие не только политических, но и экономических, военных, культурных связей в сфере безопасности", - сказал наследный принц Саудовской Аравии.

"Чем больше мы будем встречаться, тем больше будем находить возможностей для дальнейшего развития (отношений). Слава Богу, у нас образуется взаимное доверие, будем работать дальше на благо наших двусторонних отношений", - отметил саудовский кронпринц.