Максимальная ставка по страхуемым банковским вкладам населения в нацвалюте в Азербайджане с 1 июля снижается до 10%, в инвалюте – до 2,5% - ADIF

Максимальная ставка по банковским вкладам населения в национальной валюте в Азербайджане, подпадающим под систему страхования вкладов, с 1 июля 2019 года снижается до 10% с 15%, в инвалюте – до 2,5% с 3%, отмечается в сообщении Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF).
"Решением Попечительского совета ADIF максимальная ставка по вкладам в нацвалюте, подпадающим под страхование, с 1 июля снижается до 10% с текущих 15%», - отмечается в сообщении фонда, распространенном в субботу.
По вкладам в инвалюте, максимальная ставка, подпадающая под систему страхования, с 1 июля составит 2,5% (в настоящее время 3%).
«Все депозитные договора физических лиц, заключенные до 1 июля 2019 года по прежним условия (по ставке не выше 15% в нацвалюте и 3% в инвалюте – ИФ), будут считаться застрахованными до истечения срока их действия», - подчеркивает ADIF.
Как сообщалось ранее, в Азербайджане с 2016 года банковские вклады населения в нацвалюте по ставке не выше 15% и в инвалюте не выше 3% в год считались застрахованными.
С 1 марта 2016 года система страхования распространяется на весь объем вклада населения (ранее застрахованными считались вклады до 30 тыс. манатов). Единственное условие – процент по вкладу не должен быть выше лимитов, установленных со стороны ADIF. Данное правило действует до 1 марта 2020 года.
В соответствии с решением Фонда, вклады населения в нацвалюте, привлеченные с 1 июля 2019 года по ставке выше 10% годовых и в инвалюте выше 2.5% годовых, не будут подпадать под страхование.
ADIF создан в рамках указа президента страны от 9 февраля "Об утверждении и введении в действие закона "О страховании вкладов", принятого 29 декабря 2006 года. Основная цель фонда - гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.
А.Азизов
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