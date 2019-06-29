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Дальнее зарубежье 29.06.2019 11:29

Трамп сожалеет, что США и РФ мало торгуют друг с другом

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что хотел бы развивать торговлю с Россией, которая в настоящее время находится на очень низком уровне.

"Мы сейчас мало торгуем друг с другом. Это смехотворно малые масштабы", - сказал Трамп на пресс-конференции в Осаке.

Он пояснил, что у России есть продукция, которая интересна США. "У них есть нефть, полезные ископаемые. Есть то, что нам нравится", - добавил американский лидер.

Трамп заверил, что российское руководство заинтересовано в развитии торговых отношений. Двустороннюю встречу в Осаке с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп назвал "отличной".

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Тэги: США, РОССИЯ, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]