Трамп сожалеет, что США и РФ мало торгуют друг с другом

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что хотел бы развивать торговлю с Россией, которая в настоящее время находится на очень низком уровне.

"Мы сейчас мало торгуем друг с другом. Это смехотворно малые масштабы", - сказал Трамп на пресс-конференции в Осаке.

Он пояснил, что у России есть продукция, которая интересна США. "У них есть нефть, полезные ископаемые. Есть то, что нам нравится", - добавил американский лидер.

Трамп заверил, что российское руководство заинтересовано в развитии торговых отношений. Двустороннюю встречу в Осаке с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп назвал "отличной".