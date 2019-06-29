Путин сообщил, что они с Трампом поручили Лаврову и Помпео начать консультации по СНВ-3

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что они с президентом США Дональдом Трампом поручили главам внешнеполитических ведомств двух стран провести консультации по вопросу продления СНВ-3, но пока трудно сказать к чему они приведут.

"Что касается СНВ-3, то поручили министерствам иностранных дел, с нашей стороны - это господин Лавров, со стороны Соединенных Штатов - господин Помпео, чтобы они начали по этим вопросам консультации", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке.

"Приведут ли эти консультации к продлению договора СНВ-3 - я пока не знаю, об этом пока рано говорить, но это тему мы обсуждали", - добавил он.