Путин: Россия и Саудовская Аравия договорились продлить сделку ОПЕК+ на тот же объем, возможно, на 9 месяцев

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи на тот же объем и на срок 6-9 месяцев, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам G20.
"Да, действительно, мы обсуждали с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом возможность продления договоренностей с ОПЕК по сокращению добычи. Хочу вас проинформировать, это имеет для рынка значение определенное - мы договорились: мы продлим наши договоренности", - сказал он.
"Во всяком случае, мы будем поддерживать продление договоренностей - как Россия, так и Саудовская Аравия, в объеме, согласованном ранее. На какой срок - еще подумаем, 6 или 9 месяцев. Возможно, до 9 месяцев", - добавил Путин.
С начала года до конца июня действует сделка по снижению нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки странами ОПЕК+, из них страны ОПЕК должны снизить добычу на 800 тыс. б/с, страны не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с в основном по сравнению с уровнем октября 2018 года.
Ситуация в зоне карабахского конфликта относительно спокойная - Минобороны Азербайджана
Армении следует совершить обмен «всех на всех» для продвижения переговорного процесса – МИД Азербайджана
Баку призывает Ереван не уклоняться от переговоров по Карабаху – МИД Азербайджана
В Азербайджане расширен охват президентской премии для молодежи
Генплан Баку планируется завершить до конца 2020г
Президент Алиев поручил выделить 3 млн манатов на реконструкцию Дома творчества им. Самеда Вургуна в пригороде Баку
ГААД получит 5,6 млн манатовна строительство автодороги на юге Азербайджана
Сокращение турпотока из РФ в 2019г может стоить экономике Грузии до $300 млн - Нацбанк страны
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Договоренностей о встрече Трампа с Ким Чен Ыном нет, заявляют в Сеуле
Трамп прибыл в Южную Корею, он может встретиться с Ким Чен Ыном - агентство
Трамп и Си Цзиньпин договорились возобновить переговоры по торговле - СМИ
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви