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ТЭК 29.06.2019 12:12

Путин: Россия и Саудовская Аравия договорились продлить сделку ОПЕК+ на тот же объем, возможно, на 9 месяцев

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи на тот же объем и на срок 6-9 месяцев, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам G20.

"Да, действительно, мы обсуждали с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом возможность продления договоренностей с ОПЕК по сокращению добычи. Хочу вас проинформировать, это имеет для рынка значение определенное - мы договорились: мы продлим наши договоренности", - сказал он.

"Во всяком случае, мы будем поддерживать продление договоренностей - как Россия, так и Саудовская Аравия, в объеме, согласованном ранее. На какой срок - еще подумаем, 6 или 9 месяцев. Возможно, до 9 месяцев", - добавил Путин.

С начала года до конца июня действует сделка по снижению нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки странами ОПЕК+, из них страны ОПЕК должны снизить добычу на 800 тыс. б/с, страны не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с в основном по сравнению с уровнем октября 2018 года.

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, СОГЛАШЕНИЕ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]