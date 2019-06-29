На саммите G20 не было прорывных решений, но все согласны с необходимостью реформы ВТО - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии прорывных решений в ходе завершившегося саммита "двадцатки" в Осаке, но отметил готовность участников форума совершенствовать мировую торговую систему.
"Нет никаких прорывных решений, это правда. Но, тем не менее, подтверждено стремление всех участников форума работать дальше над совершенствованием мировой торговой системы, в том числе работать над реформированием ВТО", - сказал Путин в субботу на брифинге в Осаке.
По его словам, "сам по себе факт того, что все подтвердили необходимость этого процесса и готовность работать по этому направлению, уже является позитивом".
Кроме того, отметил российский лидер, за исключением США, все остальные участники саммита подтвердили приверженность Парижским соглашениям (по климату).
"Есть определенный позитив и в американской позиции, в том, что американцы заявили свою готовность работать над экологической повесткой, но по своей программе. То, что американцы сказали, что хотят вносить свой вклад в решение экологических проблем, мне кажется, это тоже можно отнести к позитивным моментам", - сказал Путин.
Касаясь позиции России, президент РФ подчеркнул: "Мы собираемся в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства".
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