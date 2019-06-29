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Дальнее зарубежье 29.06.2019 17:11

Репутация США в мире изменилась в положительную сторону, считает Трамп

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что репутация Соединенных Штатов в мире претерпела положительные изменения за последнее время.

"Нас больше не воспринимают как лузеров", - сказал Трамп на пресс-конференции после саммита G20 в Осаке.

"Мы защищаем большой процент стран в мире, но они не дают нам ничего за это. Вдобавок к этому мы теряем денежные средства в сфере торговли. Но это меняется, и эти страны понимают, что происходят изменения", - подчеркнул американский лидер.

В связи с этим Трамп упомянул, в частности, Японию и Китай.

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Тэги: США, РЕПУТАЦИЯ, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]