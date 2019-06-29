Путин: в отношениях с США нужно исправлять ситуацию, перевернуть страницу и идти вперед

Россия и США должны выйти из нынешней неудовлетворяющей обе стороны ситуации и развивать двусторонние отношения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я думаю, что у нас есть взаимное понимание, что нужно как-то выходить из той ситуации, которая сложилась до сих пор... Ненормальная ситуация, ее просто нужно исправлять. Как-то найти в себе силы перевернуть страницу и идти дальше вперед", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Россия, по его словам, подтвердила свою готовность "поддержать инициативу бизнес-сообщества создать какие-то инструменты поддержки бизнес-инициатив". Подобные бизнес-инициативы с американской стороны свидетельствуют о том, что "у действующей администрации есть намерение как-то двигать эту ситуацию ненормальную вперед", отметил глава российского государства.

Он сказал, если у американской стороны есть интерес к сотрудничеству, "мы с готовностью ответим тем же самым, и будем делать все, чтобы ситуация менялась к лучшему".

Говоря о возможности введения Соединенными Штатами новых санкций в отношении РФ, Путин подчеркнул: "Это не наше дело, это дело американской стороны, как выстраивать отношения с Россией". "Будут они что-то делать или не будут, во всяком случае, мы точно не будем ни о чем просить", - заявил Путин.