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СНГ 29.06.2019 12:40

Путин: в отношениях с США нужно исправлять ситуацию, перевернуть страницу и идти вперед

Россия и США должны выйти из нынешней неудовлетворяющей обе стороны ситуации и развивать двусторонние отношения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я думаю, что у нас есть взаимное понимание, что нужно как-то выходить из той ситуации, которая сложилась до сих пор... Ненормальная ситуация, ее просто нужно исправлять. Как-то найти в себе силы перевернуть страницу и идти дальше вперед", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Россия, по его словам, подтвердила свою готовность "поддержать инициативу бизнес-сообщества создать какие-то инструменты поддержки бизнес-инициатив". Подобные бизнес-инициативы с американской стороны свидетельствуют о том, что "у действующей администрации есть намерение как-то двигать эту ситуацию ненормальную вперед", отметил глава российского государства.

Он сказал, если у американской стороны есть интерес к сотрудничеству, "мы с готовностью ответим тем же самым, и будем делать все, чтобы ситуация менялась к лучшему".

Говоря о возможности введения Соединенными Штатами новых санкций в отношении РФ, Путин подчеркнул: "Это не наше дело, это дело американской стороны, как выстраивать отношения с Россией". "Будут они что-то делать или не будут, во всяком случае, мы точно не будем ни о чем просить", - заявил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]