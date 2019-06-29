Трамп не считает Эрдогана виновным в ситуации с С-400

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что не винит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в кризисе вокруг предстоящей поставки Анкаре российских систем ПВО С-400.
"Это неприятная история, но, по сути, в этом нет вины президента Эрдогана", - заявил он в субботу на пресс-конференции в Осаке.
Президент США пояснил, что изначально Турция хотела купить у США ракеты Patriot, но администрация Барака Обамы отказалась от этой сделки. После этого Анкара решила купить системы ПВО С-400, напомнил он.
При этом Трамп отметил, что "давайте предположим, что они (С-400 - ИФ) намного хуже (американских аналогов - ИФ)".
Трамп подчеркнул, что вопрос об С-400 - сложный, и его администрация будет пытаться его решить.
Президент США отвечал на вопрос о том, готов ли он ввести санкции против Анкары. Трамп при этом, ни разу не упомянул о возможности таких ограничительных мер.
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