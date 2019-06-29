Эрдоган не видит возможности отказаться от С-400 и считает этот вопрос закрытым

Турция далеко продвинулась на пути реализации соглашения с РФ по ЗРС С-400 и потому уже не может отказаться от этой сделки, заявил в субботу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Контракт с Россией на закупку С-400 находится на стадии поставок. Турция не может отказаться от контракта на стадии поставок. Эта тема закрыта", - пишет агентство "Анадолу" со ссылкой на слова находящегося в Осаке Эрдогана.

На отмене поставок С-400 Турции настаивают США. Однако в Анкаре неоднократно заявляли, что не намерены идти на такой шаг.