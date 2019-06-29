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Регион 29.06.2019 17:35

Эрдоган не видит возможности отказаться от С-400 и считает этот вопрос закрытым

Турция далеко продвинулась на пути реализации соглашения с РФ по ЗРС С-400 и потому уже не может отказаться от этой сделки, заявил в субботу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Контракт с Россией на закупку С-400 находится на стадии поставок. Турция не может отказаться от контракта на стадии поставок. Эта тема закрыта", - пишет агентство "Анадолу" со ссылкой на слова находящегося в Осаке Эрдогана.

На отмене поставок С-400 Турции настаивают США. Однако в Анкаре неоднократно заявляли, что не намерены идти на такой шаг.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, С400


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]