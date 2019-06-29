Трамп всерьез рассматривает возможность визита в РФ по приглашению Путина

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что всерьез обдумает возможность визита в РФ по приглашению президента России Владимира Путина.
"Этот вопрос будет всерьез рассмотрен", - сказал он на пресс-конференции в Осаке.
Трамп добавил, что Путин, приглашая его на празднование 75-летия Победы над нацистской Германией, рассказал о миллионах советских людей, погибших во Второй мировой войне.
"Речь идет о победе над нацистами. Это - очень важно", - сказал президент США.
Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия пригласила президента США приехать на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
По словам Ушакова, в ходе встречи в Осаке лидеры обсудили, какая сторона сколько жизней потеряла в годы войны и чья роль в Победе была решающей. "Был отмечен вклад советского народа в эту Победу", - сказал помощник президента.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп, принимая приглашение на участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил о важности демонстрации исторических союзнических отношений между Россией и Америкой.
"Он конструктивно отреагировал и достаточно эмоционально, сказал, что ещё раз показать всем исторические союзнические отношения между Америкой и Россией важно", - сказал Песков.
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