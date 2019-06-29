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ТЭК 29.06.2019 18:25

Сделка ОПЕК+ на встрече Путина с Трампом не обсуждалась - Песков

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи в пятницу в Осаке тему продления сделки ОПЕК+ не поднимали, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"С Трампом этот вопрос вообще не затрагивался", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ранее на пресс-конференции по итогам саммита G20 Путин объявил о том, что с Саудовской Аравией достигнута договоренность о продлении сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти.

Песков также отметил, что в ходе встречи с американским президентом не шла речь об увеличении поставок из России в США так называемой "тяжелой нефти". "Нет", - сказал он, переадресовав соответствующий вопрос к американской стороне.

С начала года действует сделка по снижению нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки странами ОПЕК+, из них страны ОПЕК должны снизить добычу на 800 тыс. б/с, страны не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с в основном по сравнению с уровнем октября 2018 года.

В мае, по расчетам МЭА, страны ОПЕК выполняли сделку на 133%, то есть снизили добычу на 270 тыс. баррелей в сутки больше, чем оговорено соглашением, страны не-ОПЕК - на 166%, что означает снижение добычи также на 270 тыс. б/с. То есть, добыча снижена на 540 тыс. б/с больше, чем было оговорено.

Кроме того, продолжает падать добыча нефти в Иране, Венесуэле, которые исключены из соглашения - добыча в этих странах за первое полугодие 2019 года снизилась на 400 тыс. б/с в каждой - всего на 800 тыс. б/с.

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Тэги: РОССИЯ, США, ОПЕК+


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]