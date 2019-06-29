Сделка ОПЕК+ на встрече Путина с Трампом не обсуждалась - Песков

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи в пятницу в Осаке тему продления сделки ОПЕК+ не поднимали, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"С Трампом этот вопрос вообще не затрагивался", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Ранее на пресс-конференции по итогам саммита G20 Путин объявил о том, что с Саудовской Аравией достигнута договоренность о продлении сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти.
Песков также отметил, что в ходе встречи с американским президентом не шла речь об увеличении поставок из России в США так называемой "тяжелой нефти". "Нет", - сказал он, переадресовав соответствующий вопрос к американской стороне.
С начала года действует сделка по снижению нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки странами ОПЕК+, из них страны ОПЕК должны снизить добычу на 800 тыс. б/с, страны не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с в основном по сравнению с уровнем октября 2018 года.
В мае, по расчетам МЭА, страны ОПЕК выполняли сделку на 133%, то есть снизили добычу на 270 тыс. баррелей в сутки больше, чем оговорено соглашением, страны не-ОПЕК - на 166%, что означает снижение добычи также на 270 тыс. б/с. То есть, добыча снижена на 540 тыс. б/с больше, чем было оговорено.
Кроме того, продолжает падать добыча нефти в Иране, Венесуэле, которые исключены из соглашения - добыча в этих странах за первое полугодие 2019 года снизилась на 400 тыс. б/с в каждой - всего на 800 тыс. б/с.
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