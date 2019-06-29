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Дальнее зарубежье 29.06.2019 18:49

Коррупционеры не смогут получить убежище в странах G20 - декларация

Страны "большой двадцатки" будут отказывать в предоставлении убежища скрывающимся коррупционерам.

О данном намерении говорится в декларации лидеров стран G20, принятой по итогам саммита в Осаке.

"Мы продолжим практическое антикоррупционное сотрудничество и подтверждаем нашу решимость отказывать в предоставлении убежища скрывающимся от правосудия коррупционерам и их активам, полученным в результате совершения коррупционных преступлений, в соответствии с международными обязательствами, принятыми также в рамках "Группы двадцати" и внутренним законодательством, и будем плотнее работать вместе в сфере сотрудничества по возврату активов", - говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля.

Лидеры также высказали намерение усилить борьбу с подкупом иностранных должностных лиц. Кроме того, они будут более активно способствовать тому, чтобы в каждой стране G20 в возможно сжатые сроки начало действовать национальное законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за подкуп иностранных должностных лиц.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЯПОНИЯ, G20, КОРРУПЦИОНЕРЫ, УБЕЖИЩЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]