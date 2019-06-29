Коррупционеры не смогут получить убежище в странах G20 - декларация

Страны "большой двадцатки" будут отказывать в предоставлении убежища скрывающимся коррупционерам.

О данном намерении говорится в декларации лидеров стран G20, принятой по итогам саммита в Осаке.

"Мы продолжим практическое антикоррупционное сотрудничество и подтверждаем нашу решимость отказывать в предоставлении убежища скрывающимся от правосудия коррупционерам и их активам, полученным в результате совершения коррупционных преступлений, в соответствии с международными обязательствами, принятыми также в рамках "Группы двадцати" и внутренним законодательством, и будем плотнее работать вместе в сфере сотрудничества по возврату активов", - говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля.

Лидеры также высказали намерение усилить борьбу с подкупом иностранных должностных лиц. Кроме того, они будут более активно способствовать тому, чтобы в каждой стране G20 в возможно сжатые сроки начало действовать национальное законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за подкуп иностранных должностных лиц.