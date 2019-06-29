Лидеры стран "Группы двадцати" констатировали стабилизацию темпов роста мировой экономики, достигнутую в первую очередь благодаря стимулирующей ДКП, но констатировали, что рост остается слабым.

ЭКОНОМИКА

"Темпы роста глобальной экономики показывают признаки стабилизации, в целом прогнозируется умеренное ускорение его темпов в текущем и в 2020 году. Этому восстановлению способствуют сохраняющиеся адаптивные финансовые условия и стимулирующие меры, применяемые в некоторых странах. Однако темпы роста остаются низкими, и сохраняются риски в сторону его дальнейшего замедления. Наиболее важно отметить усиление торговой и геополитической напряженности. Мы продолжим бороться с этими рисками и будем готовы принять дополнительные меры", - говорится в декларации по итогам саммита лидеров G20 в Осаке.

Лидеры "группы двадцати" пообещали "сотрудничать в целях поддержки глобального экономического роста, при этом раскрывая потенциал технологических инноваций, в особенности цифровизации", и "стремиться к запуску эффективного цикла экономического роста путем устранения неравенства и создания общества, в котором каждый человек сможет в полной мере раскрыть свой потенциал".

Бюджетная политика должна быть "гибкой и способствующей экономическому росту, одновременно восстанавливая резервы, где это необходимо, и обеспечивая соотношение долга к ВВП на устойчивом уровне", сказано в декларации.

"Денежно-кредитная политика продолжит поддерживать экономическую деятельность и обеспечит ценовую стабильность в соответствии с полномочиями центральных банков", - отметили лидеры G20, при этом обратившись к центробанкам с призывом "надлежащим образом" коммуницировать свои решения.

По оценке G20, глобальные дисбалансы текущего счета уменьшились после глобального финансового кризиса, однако остаются значительными и устойчивыми.

ТОРГОВЛЯ

Заявления G20 по перспективам системы международных торговых переговоров, переживающей сейчас острейший кризис, как и прогнозировалось перед саммитом, не содержат сенсаций и "прорывов".

"Мы стремимся к созданию свободной, справедливой, недискриминационной, прозрачной, предсказуемой и стабильной торгово-инвестиционной среды и сохранению открытости наших рынков. Международная торговля и инвестиции являются важными факторами экономического роста, производительности труда, инноваций, создания рабочих мест и развития", - сказано в итоговой декларации.

Лидеры G20 подтвердили поддержку проведению реформы ВТО. "Мы будем сотрудничать в конструктивном ключе с другими членами ВТО, осознавая необходимость неотложных действий, в частности, в преддверии двенадцатой конференции министров ВТО. Мы согласны с необходимостью принятия мер по обеспечению функционирования системы урегулирования споров в соответствии с правилами, согласованными членами ВТО. Кроме того, мы признаем, что двусторонние и региональные соглашения о свободной торговле, отвечающие требованиям ВТО, играют дополняющую роль. Мы будем предпринимать меры в целях обеспечения равных условий, способствующих созданию благоприятной среды для бизнеса", - говорится в документе.

МВФ

"Вечной" темой итоговых документов саммитов G20 всех уровней становится пересмотр квот МВФ, зависший из-за позиции США.

"Мы подтверждаем наше обязательство по дальнейшему усилению глобальной системы финансовой безопасности с сильным, основанным на системе квот и располагающим достаточными финансовыми ресурсами МВФ в её центре. Мы сохраняем приверженность обязательству завершить 15-й общий обзор квот не позднее годового собрания управляющих органов МВФ 2019 года и призываем МВФ ускорить свою работу по ресурсам и реформе системы управления как по вопросу первоочередной важности", - сказано в декларации.

G20 "подтвердила важность" совместных усилий со стороны заемщиков и кредиторов - как государственных, так и частных - для улучшения долговой прозрачности и обеспечения долговой устойчивости. "Мы призываем МВФ и группу Всемирного банка продолжить усилия по укреплению институциональных возможностей заемщиков в областях учета данных, мониторинга и подготовки отчетности, управления долгом, управления государственными финансами и мобилизации внутренних ресурсов, в том числе в рамках их дифференцированного подхода", - говорится в коммюнике. Лидеры G20 поддержали усилия МВФ и ВБ по углублению анализа финансовых практик с использованием залоговых инструментов.

Следующий саммит G20 пройдет в 2020 году в Саудовской Аравии.