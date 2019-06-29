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СНГ 29.06.2019 19:11

Россия не заставит себя ждать с продлением СНВ-3 - Косачев

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает необходимым продление договора СНВ-3.

"Продление СНВ-3, без всякого сомнения, лучше, чем прекращение действия договора. Более того, желательно дальнейшее движение вперёд в вопросах сокращения запасов стратегических наступательных вооружений", - сказал Косачев "Интерфаксу" в субботу.

Однако, по его мнению, последнее "вряд ли возможно в сроки, определяемые временем истечения действия соглашения (начало 2021 года)".

"Остается надеяться на решение первой задачи, и в этом отношении российская сторона не заставит себя ждать", - сказал сенатор.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что он и президент США Дональд Трамп поручили главам внешнеполитических ведомств провести консультации по поводу продления СНВ-3.

"Что касается СНВ-3, то поручили министрам иностранных дел, с нашей стороны - это господин Лавров, со стороны США - господин Помпео, чтобы они начали по этим вопросам консультации", - сказал Путин в субботу на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке.

"Приведут ли эти консультации к продлению договора СНВ-3, я пока не знаю, об этом рано говорить, но эту тему мы обсуждали", - сказал президент РФ.

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Тэги: РОССИЯ, СОВФЕД, СНВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]